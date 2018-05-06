Цены на огурцы, блендеры и меховые изделия пошли на спад в апреле

Потребительские цены в апреле выросли на 0,4%. Годовая инфляция же составила 2,4%.

Как пишет « Российская газета » со ссылкой на Росстат , больше всего в стране подорожала свекла, цены на которую выросли на 19,5%. Чуть больше 13% в цене прибавили белокочанная капуста и морковь. В среднем на 4-7% подорожали картофель, помидоры и яблоки. А вот огурцы стали на 13,5% дешевле.

В категории непродовольственных товаров больше всего цены выросли на стройматериалы: древесностружечные плиты, еврошифер и цемент. Из одежды в цене прибавили легкие куртки, кроссовки с верхом из натуральной кожи, детские сандалеты. А вот иномарки стали дороже почти на 1%.

Цены на некоторые виды бытовой техники пошли на спад. Например, дешевле на 0,3% стали миксеры, блендеры, энергосберегающие лампы, смартфоны. Продавцы меховых изделий, зимней одежды и обуви также начали распродажи.