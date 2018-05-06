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Цены на огурцы, блендеры и меховые изделия пошли на спад в апреле
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Цены на огурцы, блендеры и меховые изделия пошли на спад в апреле 

Вологда.рф 46 минут назад
Фото: Вологда.рф
Потребительские цены в апреле выросли на 0,4%. Годовая инфляция же составила 2,4%.
Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Росстат, больше всего в стране подорожала свекла, цены на которую выросли на 19,5%. Чуть больше 13% в цене прибавили белокочанная капуста и морковь. В среднем на 4-7% подорожали картофель, помидоры и яблоки. А вот огурцы стали на 13,5% дешевле.
В категории непродовольственных товаров больше всего цены выросли на стройматериалы: древесностружечные плиты, еврошифер и цемент. Из одежды в цене прибавили легкие куртки, кроссовки с верхом из натуральной кожи, детские сандалеты. А вот иномарки стали дороже почти на 1%.
Цены на некоторые виды бытовой техники пошли на спад. Например, дешевле на 0,3% стали миксеры, блендеры, энергосберегающие лампы, смартфоны. Продавцы меховых изделий, зимней одежды и обуви также начали распродажи.
Эксперты ожидали в апреле снижения годовой инфляции. В марте индекс находился так же на уровне 2,4%. В Вологодской области этот показатель составлял 2,29%.
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