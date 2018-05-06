Россияне стали больше брать кредитов

8,65 миллиона кредитов было выдано россиянам за первый квартал этого года. Их общая сумма — 1,59 триллиона рублей. Если сравнивать с первым кварталом прошлого года, то окажется, число взятых кредитов стало больше на 22 процента, а их объем вырос на 53 процента. Об этом сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

Самой большой популярностью у населения пользовались кредитные карты. Новых карт было выдано на 66 процентов больше, чем за первые три месяца прошлого года — всего 2,29 миллиона.

Их общий лимит — 166,98 миллиарда рублей. Годом раньше за тот же период новых карт выдали 1,38 миллиона штук на общий лимит в 80,26 миллиарда рублей. Средний лимит по карте вырос с 65 тысяч рублей до 73 тысяч.

Ипотечных кредитов выдали больше на 33 процента — всего 99,71 тысячи. Их общая сумма — 197 миллиардов рублей. Годом раньше жилищных кредитов выдали 74,83 тысячи на сумму 138,29 миллиарда рублей.