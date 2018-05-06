Выйти из-под контроля: финансовые риски Украины опасны для Запада

Финансовые сложности Украины опасны для коллективного Запада не в экономическом смысле, а в политическом — коллапс экономики может привести к социальному взрыву и вывести страну из-под контроля. Такое мнение высказал руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов

Аргентины, ЮАР и Рынки Украины, Китая Турции больше других — среди развивающихся стран — уязвимы с точки зрения потребностей в финансировании, оценки активов, торговой устойчивости. Именно эти страны испытывают самую высокую потребность в финансовой поддержке. Об этом сообщается в отчете Института международных финансов (IIF).

Чехии, Колумбии, Бразилии и Чили, При этом, отмечают эксперты IIF, активы России Филиппин менее подвержены таким рискам. В последнее время положение в этой сфере улучшилось в Малайзии Египте и Бразилии, выросли же риски больше всего в Индии , Турции, Польше и Украине.

Экономика стран, ставших лидерами по рискам, их вес в мировой экономической системе разнятся, говорит Василий Колташов.

"Если финансовые проблемы в той же ЮАР могут заметно отразиться на мировой ситуации в целом, то кризис и риски украинской экономики опасны только для Украины. Другое дело, что эти риски чреваты в политическом смысле — если там произойдет настоящий финансовый коллапс, как в Аргентине в 2001 году, где люди с пустыми кастрюлями и без каких-то идеологии вышли на улицы и снесли всю систему власти", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня» , указав, что подобные катаклизмы могут вывести Украину из-под контроля Евросоюза США . но ни Вашингтону, ни Брюсселю это не нужно.

Может ли Украина избежать финансовой катастрофы? Колташов считает, что это возможно хотя бы потому, что размер средств, который нужен стране для поддержания жизни, невелик — по сравнению с другими странами.

"Еще Арсений Яценюк в бытность премьером жаловался, что той же Греции Евросоюз дает сильно больше, чем Украине. Это действительно так, с учетом того, правда, что Греция для ЕС более важна, чем Украина", — сказал эксперт.

Игра на противоречиях

Перспективы финансовой помощи и в целом экономического взаимодействия Киева с коллективным Западом зависят от вектора, который выберет украинская власть. На сегодня, в случае с Порошенко, налицо тактика сидения на двух стульях — Киев пытается работать на две стороны, на Вашингтон и на Брюссель.

Соединенные Штаты сделали ставку на Михаила Саакашвили и бросили все ресурсы на то, чтобы привести его к власти, а Евросоюз дал Украине безвизовый режим, что частично сняло социальное напряжение, исключив возможность нового американского Майдана и смещение Порошенко.

Теперь Порошенко играет на противоречиях двух сил, говорит Василий Колташов, рассчитывая на финансовую помощь либо одной, либо другой стороны.

Можно предположить, что коллективный Запад в любом случае будет поддерживать Украину деньгами, так как это удержит Киев в поле зрения и контроля, и к тому же Украина обходится, как уже было сказано, недорого по сравнению с другими странами.