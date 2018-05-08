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ФорБанк снизил ставки по вкладам
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ФорБанк снизил ставки по вкладам 

Банки.ру 35 минут назад
Доходность «Удобного» (от 30 тыс. рублей, 250 долларов на 91, 181, 271 и 367 дней) в рублях составит 4—6,75% (ранее — 4,1—7%), в долларах — 0,15—0,85% годовых (вместо 0,25—1%).
«Элитный» (от 10 тыс. долларов) открывается под 1% (вместо 1,1%), а «Элитный+» (от 500 тыс. рублей) — под 7,05% годовых (прежде — под 7,25%). Срок депозитов — 367 дней.
Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
По вкладу «Стабильный+» (от 10 тыс. рублей на 735 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств cоставит 6,25% (вместо 6,35%). Проценты выплачиваются ежеквартально и могут капитализироваться.
«Пенсионный универсальный» (от 100 рублей на 367 дней) привлекается под 6,25% годовых (вместо 6,5%). Проценты ежемесячно капитализируются.
«Срочный накопительный» (от 250 долларов на 91, 181, 271 и 367 дней) открывается под 0,25—1% годовых (прежде — под 0,25—1,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
Все вклады можно пополнять.
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