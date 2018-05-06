Порошенко получил «огромную пощечину режиму»

Эксперт отметил, что Украина медленно увеличивает поставки на западные рынки, но американский рынок для нее «совершенно не главный» в экономическом плане. Однако в политическом плане «это огромная пощечина режиму Петра Порошенко».

«То есть конкретно против него запущен механизм давления», — сказал Суздальцев RT.

По его словам, давление на главу украинского государства началось с ограничения сотрудничества с МВФ и дискуссии по поводу реформ на Украине, в частности речь идет о законопроекте по созданию Антикоррупционного суда.

Действия США «нельзя воспринимать как чисто экономические», уверен Суздальцев.

«Да, Трамп проводит политику протекционизма в отношении своей экономики. Но Украина явно никакой не конкурент здесь — не Европа, не такой объем взаимной торговли», — заметил эксперт. По его словам, шаг, который предприняли США, является намеком Порошенко на то, «пройдет ли он кастинг на предстоящих президентских выборах, которые состоятся в следующем году».

Накануне минэкономразвития Украины сообщило, что США отменили беспошлинный ввоз 155 видов украинских товаров.

В декабре 2017-го Дональд Трамп заявил, что для Украины приостанавливается действие Генеральной системы торговых преференций, поскольку Киев предпринимает недостаточно усилий для защиты интеллектуальных прав собственности.