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Эксперт оценил решение США отменить беспошлинный ввоз 155 видов товаров с Украины
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Эксперт оценил решение США отменить беспошлинный ввоз 155 видов товаров с Украины 

RT на русском 1 час назад
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с RT прокомментировал решение США отменить беспошлинный ввоз на свою территорию 155 видов товаров с Украины.
«Действительно, украинская экономика медленно увеличивает поставки своей продукции на западные рынки. Однако надо сказать, что американский рынок для неё, конечно, совершенно не главный… Но в политическом плане — это огромная пощёчина режиму Петра Порошенко. То есть конкретно против него запущен механизм давления», — пояснил он.
Суздальцев также отметил, что давление на украинского лидера началось ещё с ограничения сотрудничества с МВФ и дискуссии по поводу реформ на Украине, в частности касаемо законопроекта о создании Антикоррупционного суда.
«В этой связи подобные вещи нельзя воспринимать как чисто экономические. Да, Трамп проводит политику протекционизма в отношении своей экономики. Но Украина явно никакой не конкурент здесь — не Европа, не такой объём взаимной торговли. Поэтому это такой намёк Порошенко на то, пройдёт ли он кастинг на предстоящих президентских выборах, которые состоятся в следующем году», — подытожил эксперт.
Ранее пресс-служба украинского Минэкономразвития сообщила, США отмнили беспошлинный ввоз более чем 150 видов товаров с Украины.
RT на русском: последние новости
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