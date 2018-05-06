Эксперт оценил решение США отменить беспошлинный ввоз 155 видов товаров с Украины

«Действительно, украинская экономика медленно увеличивает поставки своей продукции на западные рынки. Однако надо сказать, что американский рынок для неё, конечно, совершенно не главный… Но в политическом плане — это огромная пощёчина режиму Петра Порошенко . То есть конкретно против него запущен механизм давления», — пояснил он.

Суздальцев также отметил, что давление на украинского лидера началось ещё с ограничения сотрудничества с МВФ и дискуссии по поводу реформ на Украине, в частности касаемо законопроекта о создании Антикоррупционного суда.

«В этой связи подобные вещи нельзя воспринимать как чисто экономические. Да, Трамп проводит политику протекционизма в отношении своей экономики. Но Украина явно никакой не конкурент здесь — не Европа, не такой объём взаимной торговли. Поэтому это такой намёк Порошенко на то, пройдёт ли он кастинг на предстоящих президентских выборах, которые состоятся в следующем году», — подытожил эксперт.