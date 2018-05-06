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Украина признана чрезвычайно зависимой от финансирования страной
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Украина признана чрезвычайно зависимой от финансирования страной 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Институт международных финансов составил список стран, наиболее нуждающихся в иностранной финансовой помощи.
Так, в данный список попали такие государства, как Китай, Турция и Украина. По мнению экспертов, их рынки наиболее уязвимы с позиции потребностей в финансировании и достаточности резервов.
При этом активы России, Чехии, Бразилии и Филиппин менее подвержены рискам.
Наибольшую динамику в сравнении с прошлым годом продемонстрировала Индонезия, показатели этой страны за отчетный период существенно улучшились.
Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявлял, что страна планирует погасить долг в $27 млрд в течение четырех лет.
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