Украина признана чрезвычайно зависимой от финансирования страной 

Институт международных финансов составил список стран, наиболее нуждающихся в иностранной финансовой помощи.
Так, в данный список попали такие государства, как Китай, Турция и Украина. По мнению экспертов, их рынки наиболее уязвимы с позиции потребностей в финансировании и достаточности резервов.
Наибольшую динамику в сравнении с прошлым годом продемонстрировала Индонезия, показатели этой страны за отчетный период существенно улучшились.
Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявлял, что страна планирует погасить долг в $27 млрд в течение четырех лет.