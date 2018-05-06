Баффет: США и Китай будут сверхержавами очень долго

Несмотря на возникающие противоречия, США Китай едва ли начнут торговую войну. Такое мнение выразил глава фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет на ежегодной встрече с акционерами фонда в Омахе, сообщает Reuters

Баффет уверен, что «мир зависит» от свободной торговли, и что её выгода «огромна». Инвестор заметил, что, хоть «мы можем делать немного глупые вещи время от времени», торговый дефицит точно не «худшая вещь на свете».

«США и Китай будут двумя сверхдержавами в мире, с точки зрения экономики и в других сферах в течение очень долгого времени», — заявил Баффетт.

По мнению Баффета, у стран много «общих интересов». Между США и Китаем могут возникать противоречия, соглашается Баффет.

«Но это беспроигрышная ситуация (win-win situation), когда мир торгует», — подытожил он.

министр финансов США Стивен Мнучин , министр торговли Уилбур Росс и торговый представитель Роберт Лайтхайзер в составе делегации побывали в Пекине, где провели ряд переговоров с коллегами из Поднебесной об условиях предотвращения торговой войны. Мнучин заявил по итогам встречи, что переговоры можно считать «Очень хорошими», однако договориться по всем вопросам сторонам не удалось.