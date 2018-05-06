Баффет: США и Китай будут сверхержавами очень долго 

Несмотря на возникающие противоречия, США и Китай едва ли начнут торговую войну. Такое мнение выразил глава фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет на ежегодной встрече с акционерами фонда в Омахе, сообщает Reuters.
Баффет уверен, что «мир зависит» от свободной торговли, и что её выгода «огромна». Инвестор заметил, что, хоть «мы можем делать немного глупые вещи время от времени», торговый дефицит точно не «худшая вещь на свете».
«США и Китай будут двумя сверхдержавами в мире, с точки зрения экономики и в других сферах в течение очень долгого времени», — заявил Баффетт.
По мнению Баффета, у стран много «общих интересов». Между США и Китаем могут возникать противоречия, соглашается Баффет.
«Но это беспроигрышная ситуация (win-win situation), когда мир торгует», — подытожил он.
министр финансов США Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс и торговый представитель Роберт Лайтхайзер в составе делегации побывали в Пекине, где провели ряд переговоров с коллегами из Поднебесной об условиях предотвращения торговой войны. Мнучин заявил по итогам встречи, что переговоры можно считать «Очень хорошими», однако договориться по всем вопросам сторонам не удалось.
«Блумберг» сообщает, что США требует Китай сократить торговый дефицит не менее чем на $200 млрд к концу 2020 года. Американская сторона также намерена добиться выполнения Китаем своих требований по усилению защиты прав интеллектуальной собственности. Со своей стороны Пекин настаивает, чтобы Вашингтон перестал дискриминировать китайские инвестиции и не стал бы ограничивать новые вложения, а также отказаться от 25-процентных пошлин на товары из Китая.