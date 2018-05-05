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Баффетт прокомментировал торговый спор США и КНР
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Уоррен Баффетт полагает, что США и КНР в торговых спорах не предпримут опрометчивых шагов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Американский инвестор Уоррен Баффетт, входящий в число богатейших людей планеты, полагает, что США и Китай не предпримут опрометчивых шагов в торговых спорах. Об этом он заявил в субботу на ежегодной встрече акционеров возглавляемого им холдинга Berkshire Hathaway в города Омаха (штат Небраска).
"США и Китай продолжат быть сверхдержавами в экономическом плане и в иных отношениях еще очень долгое, долгое, долгое время", — приводит слова Баффетта агентство Reuters.
Инвестор констатировал, что у США и КНР "много общих интересов", подчеркнув при этом, что между странами "как и между любыми двумя крупными экономическими структурами, иногда будут наступать моменты напряженности". При этом он отметил, что, "когда в мире идет торговля, выигрывают все".
По словам Баффетта, у США неминуемо будут возникать разногласия с КНР по торговым вопросам. При этом инвестор выразил уверенность в том, что власти США и КНР не сделают "чего-то чрезвычайно глупого", так как "слишком очевидно наличие огромной выгоды" от экономического взаимодействия стран, а также его важность для всего мира. Бизнесмен подчеркнул, что Пекин и Вашингтон "могут делать время от времени довольно глупые вещи", однако указал на возможность компромисса между ними.
По последним данным агентства Bloomberg, Баффетт занимает третье место в списке самых богатых предпринимателей в мире. Его состояние оценивается в $84 млрд
Администрация президента США Дональда Трампа 3 апреля обнародовала список продукции, импортируемой из Китая, в отношении которой американское министерство торговли намеревается ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР опубликовал перечень американских товаров, которые могут быть обложены аналогичными сборами. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, будут ли США действовать в соответствии с оглашенными намерениями.
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