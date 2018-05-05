США лишили Украину важной льготы

США отменили беспошлинный ввоз на свою территорию 155 видов товаров с Украины . Об этом сообщает в субботу Минэкономразвития Украины.

"Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы", — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, действие Генерализированной системы преференций, которая дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины, с 26 апреля было приостановлено для 155 из них. Офис торгового представителя США ввел в действие эти ограничения через 120 дней после публикации соответствующей прокламации президента США от 22 декабря 2017 года.