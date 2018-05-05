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США лишили Украину важной льготы
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США лишили Украину важной льготы 

ТАСС 1 час назад
Фото: Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
США отменили беспошлинный ввоз на свою территорию 155 видов товаров с Украины. Об этом сообщает в субботу Минэкономразвития Украины.
"Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы", — говорится в сообщении.
Согласно информации ведомства, действие Генерализированной системы преференций, которая дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины, с 26 апреля было приостановлено для 155 из них. Офис торгового представителя США ввел в действие эти ограничения через 120 дней после публикации соответствующей прокламации президента США от 22 декабря 2017 года.
"Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы. В то же время снятие ограничений в значительной степени зависит от принятия Верховной радой проекта закона "Об организации коллективного управления", — заявило украинское ведомство.
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