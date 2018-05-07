Импорт в РФ из стран дальнего зарубежья в январе — апреле вырос на 19,2%

Общий стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в апреле составил почти $17,55 млрд, уменьшившись к предыдущему месяцу на 4,2%, а в годовом выражении рост составил 14%.

При этом в апреле наблюдался рост закупок химической продукции на 20,3%, текстильных изделий и обуви — на 16,7%, продукции машиностроения — на 11%, продовольственных товаров — на 9,9%.

В импорте продовольственных товаров в минувшем месяце увеличились закупки рыбы в 1,5 раза, фруктов — на 43,5%, алкогольной и безалкогольной продукции — на 24,8%, овощей — на 19,5%, сахара — на 11,3%, табака — на 4,4%. При этом ввоз мяса и субпродуктов сократился в 1,9 раза, зерновых культур — на 35,1%, молочных продуктов — на 23,9%, растительного масла — на 7,7%.

Среди товаров химической промышленности увеличился импорт продуктов органической и неорганической химии на 29,7%, парфюмерно-косметических товаров — на 24,8%, мыла и синтетических моющих средств — на 24%, полимеров и каучука — на 23,4%, фармацевтической продукции — на 13,6%.

В группе текстильных изделий и обуви в апреле 2018 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года выросли закупки хлопка на 33,7%, трикотажной одежды — на 25,7%, текстильных материалов — на 20,3%, текстильной одежды — на 17,1%, химических волокон — на 13,3%, готовых текстильных изделий — на 11,2%, обуви — на 2,3%. При этом ввоз трикотажного полотна и химических нитей по сравнению с апрелем 2017 года практически не изменился.

В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки инструментов и аппаратов оптических на 26,8%, средств наземного транспорта — на 26,4%, электрооборудования — на 22,4%, механического оборудования — на 8,8%. Вместе с тем снизились импортные поставки судов и плавучих средств в 2,8 раза, частей железнодорожных локомотивов — на 19,7%, летательных аппаратов — на 14,5%.