Ещё
Исследование: Мировую экономику «убивают» пенсионеры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исследование: Мировую экономику «убивают» пенсионеры 

Прайм 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Аналитики частной компании Stratfor, которая неоднократно была заподозрена в сборе разведывательных данных по всему миру, написали отчет о перспективах глобальной экономики. Лейтмотивом документа стало утверждение, что пенсионеры «убивают» экономический рост, сообщает портал Vistanews.ru.
В частности, сообщается, что ежесуточно на планете растет дисбаланс между выплатами государственных пенсий и накоплениями в социальной системе мировых промышленных стран. По мнению аналитиков, это определяется суммой, приближенной к 30 млрд долларов. То есть, после элементарных расчетов можно прогнозировать через 50 лет общий дефицит бюджетов в размере 400 трлн долларов. К  2050 году это превысит в пять раз совокупный мировой показатель.
В отчете говорится о росте числа граждан нетрудоспособного возраста в два раза за 52 года. Количество пенсионеров достигнет к этому времени 2 млрд 100 млн человек. То есть, четыре работающих человека будут обслуживать «аппетиты» одного пенсионера.
Прайм: последние новости
США не планируют затягивать введение пошлин на сталь и алюминий США приостановили действие торговых преференций для 155 видов товаров с Украины ЦБ в 2017 г получил убыток в 435,3 млрд руб против прибыли в 43,7 млрд руб год назад
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1480
Украине запретили использовать «Джавелины»205
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс100
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»158
Израиль решил «воспользоваться» Россией ради Сирии120
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение