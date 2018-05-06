Исследование: Мировую экономику «убивают» пенсионеры

Аналитики частной компании Stratfor , которая неоднократно была заподозрена в сборе разведывательных данных по всему миру, написали отчет о перспективах глобальной экономики. Лейтмотивом документа стало утверждение, что пенсионеры «убивают» экономический рост, сообщает портал Vistanews.ru.

В частности, сообщается, что ежесуточно на планете растет дисбаланс между выплатами государственных пенсий и накоплениями в социальной системе мировых промышленных стран. По мнению аналитиков, это определяется суммой, приближенной к 30 млрд долларов. То есть, после элементарных расчетов можно прогнозировать через 50 лет общий дефицит бюджетов в размере 400 трлн долларов. К 2050 году это превысит в пять раз совокупный мировой показатель.

В отчете говорится о росте числа граждан нетрудоспособного возраста в два раза за 52 года. Количество пенсионеров достигнет к этому времени 2 млрд 100 млн человек. То есть, четыре работающих человека будут обслуживать «аппетиты» одного пенсионера.