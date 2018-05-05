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Открытое письмо президенту Трампу и Конгрессу США
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Открытое письмо президенту Трампу и Конгрессу США 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
В 1930 году 1028 экономистов призвали Конгресс США отклонить протекционистский Закон Смута-Хоули о пошлинах. Сегодня американцы сталкиваются с множеством новых действий протекционистского характера, включая угрозы выхода из торговых соглашений, ничем не обоснованные призывы к изменению тарифов в ответ на торговые дисбалансы и введение новых пошлин на стиральные машины, солнечные батареи и даже на сталь и алюминий, которые используются американскими производителями.
В 1930 году Конгресс не прислушался к советам экономистов, и американцам по всей стране пришлось заплатить за это высокую цену. Подписавшиеся ниже экономисты и преподаватели экономики настоятельно призывают вас не повторять эту ошибку. С 1930 года многое изменилось — к примеру, сегодня торговля играет гораздо более значимую роль в нашей экономике — но фундаментальные экономические принципы, изложенные ранее, остались прежними (приведенный ниже текст был взят из письма 1930 года):
Мы убеждены, что повышение протекционистских пошлин будет ошибкой. В целом они приведут к росту цен, которые внутренним потребителям придется платить. Повышение протекционистских пошлин спровоцирует рост повседневных расходов и нанесет ущерб подавляющему большинству наших граждан.
Мало кто сможет надеяться на получение выгоды в результате такой перемены. Работники строительной, транспортной и коммунальной сфер, квалифицированные специалисты, сотрудники банков, отелей, редакций, предприятий оптовой и розничной торговли и бесчисленное множество представителей других профессий, несомненно, пострадают, поскольку они не производят те продукты, которые защищаются пошлинами.
Подавляющее большинство фермеров тоже пострадают в результате повышения пошлин, причем в двойном масштабе. Во-первых, как потребители они должны будут платить более высокую цену за продукцию, изготовленную из текстиля, химикатов, железа и стали, которую они покупают. Во-вторых, их способность как производителей продавать свою продукцию будет дополнительно ограничена барьерами, установленными на пути иностранцев, которые хотели бы продавать нам свои товары.
Наконец, мы хотели бы настоятельно призвать наше правительство рассмотреть тот ущерб, который политика повышения тарифов неизбежно нанесет нашим международным отношениям. Тарифная война не может обеспечить хорошую основу для укрепления мира во всем мире.
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