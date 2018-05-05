Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми

Минфин подготовил проект постановления правительства на этот счет, он размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В частности, в документе говорится, что субсидия будет положена семье, даже если второй или третий ребенок в ней родился в последний день действия программы — 31 декабря 2022 года. Эти семьи смогут получить помощь до 31 марта 2023 года.

По правилам, действующим сейчас, семьи могут получить льготный займ с 1 января этого года по 31 декабря 2022. Но если ребенок родится именно 31 декабря 2022 года, то без изменения правил, семья уже не успеет оформить документы для льготной ипотеки.