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Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми
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Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми 

Российская Газета 1 час назад
Минфин подготовил проект постановления правительства на этот счет, он размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В частности, в документе говорится, что субсидия будет положена семье, даже если второй или третий ребенок в ней родился в последний день действия программы — 31 декабря 2022 года. Эти семьи смогут получить помощь до 31 марта 2023 года.
По правилам, действующим сейчас, семьи могут получить льготный займ с 1 января этого года по 31 декабря 2022. Но если ребенок родится именно 31 декабря 2022 года, то без изменения правил, семья уже не успеет оформить документы для льготной ипотеки.
Уточняется целевое назначение кредитов, на погашение ранее взятых займов. Также предусматривается, что после того, как окончится период субсидирования, процентная ставка в кредитном договоре должна быть не выше ключевой ставки Центробанка на дату заключения кредитного договора или допсоглашения к нему о рефинансировании, увеличенной на два процентных пункта.
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