Минфин уточнил правила льготной ипотеки

Министерство финансов уточнило правила льготной ипотеки для семей, родивших второго и третьего ребенка.

Как сообщается в проекте постановления ведомства, получить субсидию можно будет в том случае, если дети родились в последний день действия программы.

«Изменениями в правила также предусматривается уточнение норм правил в части возможности получения кредита (займа) в соответствии с правилами при рождении второго и (или) третьего ребенка в декабре 2022 года», — отмечается в документе.

Поясняется, что субсидии предоставляются на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Действующей редакцией правил предусмотрено, что право у россиян на получение займа возникает при рождении второго или третьего ребенка с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Таким образом, при рождении ребенка в декабре 2022 года, получение кредита до 31 декабря 2022 года может быть затруднено.

Кроме того, изменения позволяют устанавливать процентную ставку по кредиту, предоставленному в соответствии с правилами, ниже 6% годовых. При этом субсидии предоставляются исходя из уровня процентной ставки, составляющей 6% годовых.

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