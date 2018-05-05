У. Баффетт назвал развитие китайской экономики чудом

Омаха / США /, 4 мая / Синьхуа / — Известный американский инвестор Уоррен Баффетт в пятницу на форуме китайских и американских инвесторов, прошедшем в городе Омаха штата Небраска, заявил, что развитие китайской экономики за последние десятилетия является чудом. Он также сообщил, что его компании увеличат инвестиции в Китай

На форуме состоялась трансляция видеоинтервью, взятого главным редактором компании Yahoo Finance Энди Сервером у У. Баффетта. Говоря о китайской экономике, У. Баффетт отметил, что прогресс, достигнутый Китаем в экономическом развитии за последние несколько десятков лет, является абсолютным чудом.

По его мнению, Китай добился успехов в процессе экономического развития главным образом благодаря тому, что был высвобожден творческий потенциал китайцев. В целях развития отдельно взятая страна должна, подобно Китаю, прилагать усилия для выявления творческих возможностей народных масс. «Китайцы умны и усердны, и их непременно ждут прекрасные экономические перспективы», — заявил он.

Кроме того, У. Баффетт сообщил, что его компании увеличат инвестиции в экономические субъекты, такие как Китай, отличающиеся большими масштабами и обладающие огромным потенциалом роста. —0—