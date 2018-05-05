Ещё
У. Баффетт назвал развитие китайской экономики чудом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У. Баффетт назвал развитие китайской экономики чудом 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Омаха /США/, 4 мая /Синьхуа/ — Известный американский инвестор Уоррен Баффетт в пятницу на форуме китайских и американских инвесторов, прошедшем в городе Омаха штата Небраска, заявил, что развитие китайской экономики за последние десятилетия является чудом. Он также сообщил, что его компании увеличат инвестиции в Китай.
На форуме состоялась трансляция видеоинтервью, взятого главным редактором компании Yahoo Finance Энди Сервером у У. Баффетта. Говоря о китайской экономике, У. Баффетт отметил, что прогресс, достигнутый Китаем в экономическом развитии за последние несколько десятков лет, является абсолютным чудом.
По его мнению, Китай добился успехов в процессе экономического развития главным образом благодаря тому, что был высвобожден творческий потенциал китайцев. В целях развития отдельно взятая страна должна, подобно Китаю, прилагать усилия для выявления творческих возможностей народных масс. «Китайцы умны и усердны, и их непременно ждут прекрасные экономические перспективы», — заявил он.
Кроме того, У. Баффетт сообщил, что его компании увеличат инвестиции в экономические субъекты, такие как Китай, отличающиеся большими масштабами и обладающие огромным потенциалом роста. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
США отсрочили введение пошлин на сталь и алюминий для ЕС, Канады и Мексики до 1 июня Рост ВВП Узбекистана по итогам I квартала составил 5,1 проц. Остаток задолженностей по кредитам микропредприятий по всему Китаю составил около 32 трлн юаней
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об аномальной жаре63
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива589
Главу МИД ФРГ одёрнули за риторику в отношении РФ52
Израиль сообщил об инциденте с самолетом РФ281
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии358
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение