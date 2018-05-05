Рост ВВП Узбекистана по итогам I квартала составил 5,1 проц.

Ташкент, 5 мая / Синьхуа / — ВВП Узбекистана в первом квартале вырос на 5,1 проц. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе узбекского Центробанка.

Согласно обзору ЦБ по денежно-кредитной политике за I квартал 2018 года, объем совокупных инвестиций в экономику Узбекистана вырос на 29,4 проц., а промышленное производство — на 11,8 проц. Количество действующих предприятий и организаций с начала года увеличилось на 3,8 проц.

Внешнеторговый оборот составил 7,9 млрд долларов США. Денежная масса в национальной валюте увеличилась на 1,7 проц. против 5,7 проц. в I квартале 2017 года. ЦБ сохранил ставку рефинансирования во II квартале на уровне 14 проц. —0—