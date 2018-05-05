Эксперт: Китай играет в долгую игру 

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Москва, 5 мая — «Вести. Экономика». Власти Китая в дальнейшем могут согласиться на небольшие уступки для того, чтобы Трамп смог предъявить их как «успех» на предстоящих промежуточных выборах в США. Но при этом Китай не откажется от долгосрочных целей и ранее принятых программ по развитию своей экономики. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg заявил старший управляющий активами хедж-фонда Conning Asia-Pacific Марк Франклин. Он также отметил, что в Пекине будут учитывать сравнительно небольшие сроки президентов США при ведении переговоров с американской стороной. — Как инвесторы могут оценить эти торговые переговоры? Мы слышим много разговоров о том, что Китай должен сделать свою экономику более открытой. Но это долгосрочный процесс, который займет не один год. Что стоит ожидать в дальнейшем? — Стороны могут достичь определенного соглашения по поводу более существенного доступа США на рынок Китая в дальнейшем, будь это автопроизводство или технологический сектор. Однако, любые просьбы и требования США по поводу замедления программы «Сделано в Китае 2025» или других подобных программ, скорее всего, не найдут отклика в Китае. Китай будет играть в долгую игру. Власти КНР продолжат принимать меры с учетом поставленных долгосрочных целей. И они будут учитывать, что президенты США занимают свой пост в течение 4 или максимум 8 лет. В этой связи, Китай, вероятно, будет готов пойти на краткосрочные уступки. Но если идет речь о действиях, которые могут поставить под угрозу долгосрочные интересы экономики и безопасности Китая, — Пекин не будет их выполнять. — Каковы долгосрочные перспективы открытия определенных секторов экономики Китая, например автомобильного или финансового? Смогут ли китайские компании конкурировать на равных с возможно более опытными иностранными компаниями?— Я бы напомнил о том, что на современном этапе развития Китая власти утвердили курс, согласно которому китайские компании должны добиться значительных улучшений в плане качества их продукции и общего технологического развития. В качестве наиболее оптимального способа для доступа к технологиям было выбрано партнерство с иностранными компаниями в Китае и создание совместных предприятий, в которых доля китайских компаний составляла минимум 50%. С момента утверждения этой программы прошло уже примерно 15 лет. В этом плане местные автопроизводители или компании, предоставляющие финансовые услуги, уже наверстали отставание, которое было на начальном этапе. Но здесь надо учитывать тот момент, что власти Китая предпринимают постепенные шаги, придерживаясь эволюционного, а не революционного подхода. Поэтому мы не увидим какого-либо моментального отказа от прежних правил. Возможно, будут смягчены ограничения по иностранному владению компаниями в Китае вплоть до разрешения иностранцам владеть контрольным пакетом акций. Но власти Китая все равно будут стремиться к созданию партнёрств в тех отраслях, где им необходимо добиться доступа к технологиям. — Стоит ли ожидать какого-либо прогресса в переговорах между США и Китаем в ближайшее время?— Здесь стоит отметить, что президенту Трампу нужен какой-либо результат, который он мог бы продемонстрировать от лица Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США осенью этого года. Трамп хочет показать электорату республиканцев: смотрите, вот чего я уже добился. И, скорее всего, Китай в дальнейшем окажет президенту Трампу определенное содействие и это будет представлено как «движение в правильном направлении. Но опять же — в плане открытия доступа иностранным компаниям к китайскому рынку изменения будут очень медленными. Китай не согласится на какие-либо условия, которые ухудшат возможности по конкуренции китайских компаний даже в краткосрочной перспективе. — То есть переговоры затянутся, и будут новые всплески напряженности в торговых отношениях. Если же серьезного обострения между США и Китаем не произойдет — как вы оцениваете перспективы мировой экономики в этом году?— Если посмотреть на 2017 год, то он отличался синхронным ускорением темпов роста в мировой экономике и сравнительно низкими темпами инфляции. Сейчас мы видим определенную дивергенцию: темпы роста американской экономики, как ожидается, в течение этого года могут ускориться. При этом определенные островки роста будут сохраняться в Европе и Китае. Я думаю, в этом году повысились риски, связанные с монетарной политикой. В особенности в плане координации действий между мировыми центральными банками. Новый глава Федеральной резервной системы США, скорее всего, не обладает такими же возможностями по коммуникации с главами мировых ЦБ, которые имела бывший председатель ФРС Джанет Йеллен. В этой связи повышается вероятность расхождения курсов монетарной политики в различных странах. На этом фоне мы увидим определенные последствия в плане движения капитала. До сих пор развивающиеся рынки довольно долго выигрывали от поступления новых средств — в самые различные классы активов. Теперь появляется риск того, что начнется отток капитала и мы уже видим признаки волатильности, которые проявляются среди наиболее волатильных валют развивающихся стран.