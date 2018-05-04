Переговоры Китая и США провалились

Переговоры Китая и США по прекращению торговой войны провалились

США и КНР в ходе двухдневных переговоров не договорились о прекращении торговой войны.

Делегация США во главе с министром финансов Стивеном Мнучином завершила двухдневные переговоры с китайскими чиновниками, пишет Bloomberg

Одним из главных требований США было сокращение торгового дефицита между странами минимум на 200 млрд долларов. В числе прочих условий, Китай требовал прекращения расследования кражи американской интеллектуальной собственности компаниями из КНР.

По мнению эксперта Ишвара Прасада, встречи между сторонами на этой неделе вряд ли приведут к прекращению торговой войны. По его мнению, США хотят многого от Китая, а Пекин готов к переговорам, но не к капитуляции.