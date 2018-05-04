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Минсельхоз: Объем сельхозпроизводства в РФ в 2018 г может вырасти в пределах 1%
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Минсельхоз: Объем сельхозпроизводства в РФ в 2018 г может вырасти в пределах 1% 

Прайм 55 минут назад
МОСКВА, 4 мая ПРАЙМ. Объем производства сельскохозяйственной продукции в России в 2018 году может остаться на уровне прошлого года или несколько вырасти — на 1%, говорится в национальном докладе Минсельхоза РФ о ходе и результатах реализации в 2017 году госпрограммы развития АПК.
"Представляются обоснованными прогнозные показатели по индексу производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) в 2018 году по отношению к их уровню в 2017 году в зависимости от складывающейся экономической ситуации и погодных условий в размере 100-101%", — говорится в документе. Национальный доклад утвержден распоряжением правительства РФ от 28 апреля, которое опубликовано в пятницу.
"При благоприятных экономических и погодных условиях прогнозные показатели по росту продукции сельского хозяйства могут быть выше", — замечает Минсельхоз. В 2017 году объем производства продукции сельского хозяйства в России увеличился на 2,4%. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в апреле говорил, что Россия в текущем году намерена сохранить темпы роста сельхозпроизводства.
Министерство в национальном докладе указывает, что, учитывая природно-климатические и экономические риски, а также прогнозируемую динамику цен на зерно на мировом рынке, объем производства продукции растениеводства в сопоставимых ценах в 2018 году будет предположительно на уровне 2017 года или на 0,5% выше.
В животноводстве прогнозируется прирост производства на 1,5-1,7%. В частности, рост доли корпоративного сектора в молочной подотрасли, увеличение ввода новых, реконструированных и модернизированных объектов молочного скотоводства при условии сохранения поголовья и повышения продуктивности крупного рогатого скота будут способствовать росту производства сырого молока в 2018 году до уровня 31,3 миллиона тонн (на 0,6% больше, чем в 2017 году).
При этом на развитие отраслей животноводства, например, птицеводства и свиноводства, влияют факторы, связанные с ограниченными возможностями экспорта, а также медленным восстановлением потребительского спроса. Основной проблемой ограничения доступа на зарубежные рынки некоторых видов продукции остается наличие жестких требований на ветеринарную документацию для экспорта.
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