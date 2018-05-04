Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,26%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов технологий, сырья и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 вырос на 0,26%, индекс SBF 120 поднялся на 0,27%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции ArcelorMittal SA (AS:MT), которые подорожали на 0,795 п. (2,82%), закрывшись на отметке в 29,020. Котировки Bouygues SA (PA:BOUY) выросли на 0,74 п. (1,78%), завершив торги на уровне 42,24. Бумаги TechnipFMC PLC (PA:FTI) выросли в цене на 0,45 п. (1,66%), закрывшись на отметке 27,48.

Лидерами падения стали акции Societe Generale SA (PA:SOGN), цена которых упала на 2,32 п. (5,17%), завершив сессию на отметке 42,58. Акции BNP Paribas SA (PA:BNPP) поднялись на 0,81 п. (1,28%), закрывшись на уровне 62,59, а Atos SE (PA:ATOS) снизились в цене на 0,50 п. (0,45%) и завершили торги на отметке 110,10.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Maisons du Monde SAS (PA:MDM), которые подорожали на 6,36% до отметки 35,100, Eramet (PA:ERMT), которые набрали 3,39%, закрывшись на уровне 155,60, а также акции ALD SA (PA:ALDA), которые повысились на 3,15%, завершив сессию на отметке 14,39.

Лидерами падения стали акции Societe Generale SA (PA:SOGN), которые снизились в цене на 5,17%, закрывшись на отметке 42,58. Акции компании Air France KLM SA (PA:AIRF) потеряли 2,86% и завершили сессию на уровне 8,096. Котировки Vallourec SA (PA:VLLP) снизились в цене на 1,66% до отметки 4,871.

На Парижской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (289) превысило количество закрывшихся в минусе (265), а котировки 92 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, упал на 6,61% до отметки 12.13.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,02%, или 0,30, достигнув отметки $1.312,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 1,97%, или 1,35, до $69,78 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 1,67%, или 1,23, до отметки $74,85 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,38% до 1,1944, а котировки EUR/GBP упали на 0,09%, достигнув отметки 0,8826.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,24% до 92,50.