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Набиуллина: основная часть работы по оздоровлению банковского сектора завершена
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Набиуллина: основная часть работы по оздоровлению банковского сектора завершена 

Банки.ру 48 минут назад
Большая часть работы по расчистке банковского сектора РФ от недобросовестных игроков завершена, полностью этот процесс завершится через два-три года. Об этом говорится в обращении председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, опубликованном в годовом отчете регулятора.
«Можно говорить о том, что большая часть работы по очищению банковского сектора выполнена и в течение двух-трех лет она будет завершена полностью», — отмечается в обращении.
Глава Центробанка также подчеркнула, что «политика активного очищения рынка от слабых и недобросовестных игроков, которую Банк России проводит на протяжении нескольких лет, приносит свои результаты: количество отзывов лицензий в 2017 году сократилось почти вдвое по сравнению с 2016 годом».
«Показатели банковской системы свидетельствуют о ее восстановлении после событий 2014–2015 годов. Кредитование растет темпами, превышающими темпы роста ВВП, а ставки по кредитам уменьшаются вслед за снижением инфляции и ключевой ставки Банка России. Подавляющее большинство банков наращивают прибыль, а количество убыточных кредитных организаций постепенно сокращается. Капитализация банковской системы стабильно увеличивается», — указывается в сообщении.
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