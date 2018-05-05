Правительство утвердило план развития Забайкалья на восемь лет

"Утвердить прилагаемый перечень мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края , подлежащих реализации в 2018-2025 годах в приоритетном порядке. Федеральным органам исполнительной власти … совместно с Минфином Минэкономразвития России при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в приоритетном порядке", — говорится в документе.

Региональным властям рекомендовано соответствующие ассигнования в бюджете края.

Программа состоит из более чем 30 пунктов, часть из которых относится к приграничному и межрегиональному сотрудничеству с Китаем и Монголией, в частности предполагается создание комплекса туристической инфраструктуры, увеличение пропускной способности многостороннего автомобильного пункта пропуска «Забайкальск» благодаря созданию нового пешеходного пункта пропуска, подготовка проектов о строительстве железнодорожной ветки от границы РФ до аэропорта «Сицзяо» в Маньчжурии.

Кроме этого, план развития предполагает обеспечение строительства зернового железнодорожного терминала, работу Быстринского горно-обогатительного комбината, создание Амазарского промпарка, строительство шестого рудника на Приаргунском производственном горно-химическом объединении, реконструкцию краевого драматического театра, поддержку сельского хозяйства, культуры и здравоохранения.

Объем финансирования заявленных мероприятий — 42,7 миллиарда рублей, из которых основную часть — 27 миллиардов — составляют внебюджетные источники, 14,6 миллиарда — средства федерального бюджета, 573 миллионов — деньги региона.