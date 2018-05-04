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Правительство РФ утвердило перечень мероприятий по развитию Забайкалья
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Правительство РФ утвердило перечень мероприятий по развитию Забайкалья 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края на 2018-2025 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края, подлежащих реализации в 2018-2025 годах в приоритетном порядке. Федеральным органам исполнительной власти совместно с Минфином и Минэкономразвития России при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в приоритетном порядке", — говорится в документе.
Перечень включает 36 мероприятий, которые, в том числе, затрагивают сотрудничество Забайкалья с Китаем, развитие горнорудной отрасли, транспортной инфраструктуры, энергетики и сельского хозяйства. В перечень также вошли мероприятия, связанные со здравоохранением и культурой. В числе крупных инвестиционных проектов — строительство нового уранового рудника и создание Амазарского промышленного парка.
Прогнозный объем финансирования заявленных мероприятий — 42,7 млрд рублей, из которых 14,6 млрд рублей — средства федерального бюджета, 573 млн рублей — регионального бюджета, а почти 27,5 млрд рублей — внебюджетные источники. При этом отмечается, что объемы финансирования мероприятий за счет федерального и краевого бюджетов должны ежегодно уточняться при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. Ассигнования из нетарифных и внебюджетных источников также подлежат ежегодному уточнению и согласованию с собственниками объектов.
Правительство Забайкальского края в конце 2016 года начало разработку комплексного плана социально— экономического развития региона и отмечало, что при создании документа важным фактором станет географическое соседство региона с Китаем и Монголией.
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