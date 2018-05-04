Правительство РФ утвердило перечень мероприятий по развитию Забайкалья

"Утвердить прилагаемый перечень мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края, подлежащих реализации в 2018-2025 годах в приоритетном порядке. Федеральным органам исполнительной власти совместно с Минфином Минэкономразвития России при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в приоритетном порядке", — говорится в документе.

Перечень включает 36 мероприятий, которые, в том числе, затрагивают сотрудничество Забайкалья с Китаем , развитие горнорудной отрасли, транспортной инфраструктуры, энергетики и сельского хозяйства. В перечень также вошли мероприятия, связанные со здравоохранением и культурой. В числе крупных инвестиционных проектов — строительство нового уранового рудника и создание Амазарского промышленного парка.

Прогнозный объем финансирования заявленных мероприятий — 42,7 млрд рублей, из которых 14,6 млрд рублей — средства федерального бюджета, 573 млн рублей — регионального бюджета, а почти 27,5 млрд рублей — внебюджетные источники. При этом отмечается, что объемы финансирования мероприятий за счет федерального и краевого бюджетов должны ежегодно уточняться при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. Ассигнования из нетарифных и внебюджетных источников также подлежат ежегодному уточнению и согласованию с собственниками объектов.