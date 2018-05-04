Госдолг России сократился до 33% ВВП

ЦБ: Общий объем госдолга РФ за 2017 г сократился до 33% ВВП

Общий объем госдолга РФ на 1 января 2018 года сократился до 33% ВВП с 40% годом ранее, такой уровень долговой нагрузки на экономику считается умеренным, говорится в годовом отчете Банка России

"На 1 января 2018 года, согласно международным критериям, долговая нагрузка на российскую экономику оставалась умеренной: отношение внешнего долга к ВВП составило 33% (на начало 2017 года — 40%), а внешних долговых обязательств органов государственного управления к ВВП — 4% (на начало 2017 года — 3%)", — сообщил ЦБ.

При этом львиная доля внешних обязательств РФ пришлась на частный сектор, общий объем внешних обязательства которого составил на 1 января текущего года 448,6 миллиарда долларов, или 86,5% совокупного внешнего долга РФ. Объем обязательств органов государственного управления и Центрального банка достиг 70,3 миллиарда долларов, из них на ЦБ приходится 14,5 миллиарда долларов.

Платежи по погашению и обслуживанию внешнего долга органов государственного управления выросли за год до 4,4 миллиарда долларов (с 3,6 миллиарда долларов в 2016 году). При этом общая задолженность увеличилась на 16,7 миллиарда долларов — до 55,6 миллиарда долларов, а обязательства, принятые Россией в качестве правопреемницы бывшего СССР, сократились на 0,3 миллиарда долларов.

"Внешние долговые обязательства субъектов РФ практически не изменились и составили 0,2 миллиарда долларов", — говорится в документе.

Внешние долговые обязательства российских банков в 2017 году уменьшились на 16 миллиардов — до 103,4 миллиарда долларов, внешний долг прочих секторов сократился на 4,1 миллиарда — до 345,2 миллиарда долларов.

Внешний долг РФ, номинированный в российской валюте, зафиксирован в размере 137,4 миллиарда долларов, его доля выросла за прошлый год с 21,6% до 26,5%, долг в иностранной валюте составил 381,4 миллиарда долларов.