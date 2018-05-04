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Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 2,28%
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Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 2,28% 

Investing.com Россия 20 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов химической промышленности, сырья и нефти и газа.
На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 упал на 2,28%.
В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Bank Millenium SA (WA:MILP), которые подорожали на 0,12 п. (1,45%), закрывшись на отметке в 8,37. Котировки Cdproject (WA:CDR) выросли на 0,10 п. (0,08%), завершив торги на уровне 124,90. Бумаги Kernel Holding (WA:KER) подешевели на 0,10 п. (0,20%), закрывшись на отметке 50,30.
Лидерами падения стали акции Zaklady Azotowe W Tarnowie (WA:ATTP), цена которых упала на 3,05 п. (5,73%), завершив сессию на отметке 50,15. Акции mBank (WA:MBK) поднялись на 21,80 п. (4,84%), закрывшись на уровне 429,00, а Pkn orlen (WA:PKN) снизились в цене на 3,84 п. (4,37%) и завершили торги на отметке 84,11.
На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (245) превысило количество закрывшихся в плюсе (189), а котировки 175 акций практически не изменились.
Котировки акций Zaklady Azotowe W Tarnowie (WA:ATTP) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 5,73%, 3,05 п., и завершили торги на отметке 50,15.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 2,09%, или 1,43, достигнув отметки $69,86 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 1,79%, или 1,32, до $74,94 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,03%, или 0,40, до отметки $1.312,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,63% до 4,2395, а котировки USD/PLN упали на 0,26%, достигнув отметки 3,5494.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,24% до 92,50.
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