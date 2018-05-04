Слабый рост зарплат в США не изменил прогнозов по повышению процентной ставки ФРС

Investing.com — Опубликованный в пятницу отчет по занятости в США показал смешанную картину ситуации на американском рынке труда. Игроки рынка не получили четкого сигнала относительно того, ожидать ли повышения процентной ставки в июне.

Согласно отчету министерства труда США число занятых вне сельскохозяйственного сектора за апрель увеличилось на 164 тыс. человек, что оказалось хуже консенсус-прогноза о создании 189 тыс. рабочих мест.

С другой стороны, уровень безработицы в США в прошлом месяце снизился до 3,9% — наименьшего значения с декабря 2000 года. Аналитики прогнозировали снижение уровня безработицы до 4,0%.

Однако эксперты отметили, что более значительное снижение безработицы по сравнению с прогнозами было в основном связано со снижением числа людей, которых относят к рабочей силе США.

Слабый рост зарплат не изменит планов ФРС по повышению процентной ставки

Основное внимание инвесторов в апрельском отчете по занятости было приковано к показателю роста зарплат. В годовом исчислении зарплаты в США в апреле выросли на 2,6%, что оказалось хуже прогнозного значения роста, равного 2,7%.

Увеличение зарплат тщательно отслеживается ФРС как доказательство повышения спроса на рынке труда и последующего инфляционного давления. Экономисты считают, что для целевого роста инфляции требуется рост зарплат в годовом исчислении на уровне 3,0% или выше.

«Ситуация на рынке труда США продолжает улучшаться, но почему отстает рост зарплат?» — задают вопрос аналитики Danske Bank Research после выхода отчета по занятости.

Отмечая, что рост зарплат остается слабым, эти эксперты считают, что ФРС включила автопилот относительно еще двух или трех повышений процентной ставки в этом году.

«Этот отчет нельзя назвать вдохновляющим, и он определенно не должен изменить прогнозы рынка по монетарной политике», — полагает главный экономист ING Джеймс Найтли

Несмотря на низкий рост зарплат, Найтли считает, что данный отчет приведет к дальнейшему повышению процентной ставки и станет катализатором для ФРС для более агрессивной реакции на угрозу роста инфляции.

«Мы сохраняем прогноз относительно еще трех повышений процентной ставки в этом году, первое из которых состоится 13 июня», — подвел итог Джеймс Найтли.

Однако не все эксперты рынка согласны с этой точкой зрения. Действительно, повышение процентной ставки в результате следующего заседания ФРС рынки уже полностью учли в сочетании с третьим ее повышением в сентябре. Однако ставки на четвертое повышение процентной ставки в декабре этого года остаются ниже 50%. На момент написания статьи они равнялись 36%.

Это существенно ниже вероятности 42%, которая была до публикации отчета по занятости и ниже показателя 46% неделю назад. Это означает, что рынки постепенно отказываются верить в более агрессивное ужесточение монетарной политики со стороны ФРС.

Курс доллара возвращается на максимум за четыре месяца

Как бы там ни было, спрос инвесторов на доллар в пятницу оставался высоким после отчета по занятости. В результате курс доллара вернулся к максимуму за четыре месяца, зафиксированному на этой неделе. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, повысился на 0,4% до 92,67.

Несмотря на то, что рост зарплат остается сравнительно низким, но, вернувшись в 2000 года, когда безработица находилась на текущем уровне, можно сказать, что в годовом исчислении этот показатель, скорее всего, вырастет на 4,3%.

Торгующие долларом «быки» согласны с Найтли, что долгожданный рост зарплат уже совсем близко.