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У России появится серьезный конкурент по газу
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РФ обзаведется новым конкурентом на газовом рынке Европы 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Египет может потеснить Россию на европейском газовом рынке, пишет «Эксперт». В апреле еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете посетил Каир, чтобы обсудить стратегическое партнерство с Египтом, рассчитанное на 2018-2022 годы. Договор должен быть подписан в ближайшее время.
Египет стал экспортером газа после обнаружения нескольких крупных месторождений в Средиземном море. Запасы египетского месторождения Зохр оцениваются в 850 млрд кубометров газа.
>> Российская нефть уходит из Европы
Поставки газа из Египта вместе с поставками из Израиля и Кипра, по мнению Евросоюза, должны укрепить энергетическую безопасность Европы и компенсировать сокращение добычи на своих территориях.
Министр нефтяной промышленности Египта Тарек аль Молла заявлял о намерении Каира увеличить иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор. Он также обещал выставить на аукцион 10 из 11 египетских месторождений газа в Средиземном море. Потенциальными инвесторами являются европейские нефтегазовые гиганты, а также компании из США, России, Китая и арабских стран.
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