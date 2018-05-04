У России появится серьезный конкурент по газу

Египет может потеснить Россию на европейском газовом рынке, пишет «Эксперт». В апреле еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете посетил Каир, чтобы обсудить стратегическое партнерство с Египтом, рассчитанное на 2018-2022 годы. Договор должен быть подписан в ближайшее время.
Египет стал экспортером газа после обнаружения нескольких крупных месторождений в Средиземном море. Запасы египетского месторождения Зохр оцениваются в 850 млрд кубометров газа.
Поставки газа из Египта вместе с поставками из Израиля и Кипра, по мнению Евросоюза, должны укрепить энергетическую безопасность Европы и компенсировать сокращение добычи на своих территориях.
Министр нефтяной промышленности Египта Тарек аль Молла заявлял о намерении Каира увеличить иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор. Он также обещал выставить на аукцион 10 из 11 египетских месторождений газа в Средиземном море. Потенциальными инвесторами являются европейские нефтегазовые гиганты, а также компании из США, России, Китая и арабских стран.