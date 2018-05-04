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Украина сократила транзит российского газа
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Украина за первый квартал сократила транзит российского газа на 9,2% 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Украина в январе-апреле 2018 года сократила объем транзита российского газа в ЕС и Молдавию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,2%, до 27,7 миллиарда кубометров, сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".
"Объемы транспортировки газа по территории Украины из РФ в европейские страны и Молдову составляют 27,7 миллиарда кубометров. С начала года транзитные объемы сократились на 2,8 миллиарда кубометров, или на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", — говорится в сообщении "Укртрансгаза".
При этом сообщается, что в апреле текущего года по сравнению с апрелем 2017 года объем транзита вырос на 0,3 миллиарда кубометров, или на 3,7%, и составил 7,6 миллиарда кубометров.
По итогам 2017 года транзит российского газа через Украину составил рекордный за последние восемь лет объем — 93,5 миллиарда кубов.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.
В конце марта "Газпром" и "Нафтогаз" сообщили, что провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. В конце апреля "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение обоих контрактов, отметив, что переговоры с "Нафтогазом" не дали результата. При этом "Газпром" еще раз подтвердил готовность вести переговоры с "Нафтогазом" о транзите газа после 2019 года.
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