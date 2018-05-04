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В Курской области построят детский технопарк
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В Курской области построят детский технопарк 

Курские известия 35 минут назад
Фото: Курские известия
На эти цели было выделено 72 миллионов рублей
В рамках проекта «Доступное дополнительное образование для детей» между бюджетами 12 регионов России будут распределены 870 миллионов рублей. Наш регион получит более 72 миллионов рублей.
Детский технопарк «Кванториум» будет создан в городе Железногорске. Как рассказали в администрации региона, место для его размещения уже определено. Программа технопарка предусматривает такие направления, как программирование, робототехника, микроэлектроника, проектирование и производство с использованием цифровых технологий.
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