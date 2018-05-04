В Курской области построят детский технопарк

На эти цели было выделено 72 миллионов рублей

В рамках проекта «Доступное дополнительное образование для детей» между бюджетами 12 регионов России будут распределены 870 миллионов рублей. Наш регион получит более 72 миллионов рублей.

Детский технопарк «Кванториум» будет создан в городе Железногорске. Как рассказали в администрации региона, место для его размещения уже определено. Программа технопарка предусматривает такие направления, как программирование, робототехника, микроэлектроника, проектирование и производство с использованием цифровых технологий.