Доллар ослаб к другим валютам, включая рубль, после разочаровывающей статистики из США

Investing.com − Доллар сократил рост против других валют, включая рубль, после разочаровывающего отчета о занятости в США

В 15:52 МСК индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, торговался на уровне 92,32. До выхода отчета он был близок к максимуму сессии 92,42. Курс доллара к рублю опустился до отметки 62,95 (-0,2%), в то время как ранее в ходе сессии он достигал отметки 63,40.

Согласно отчету министерства труда США, число занятых вне сельскохозяйственного сектора за апрель увеличилось на 164 тыс. человек. Аналитики прогнозировали, что в марте в США будет создано 190 тыс. рабочих мест. Показатель за апрель был пересмотрен в сторону повышения: до 135 тыс. со 103 тыс.

При этом уровень безработицы в США снизился до уровня 3,9% против прогноза о снижении до 4,0%.

Средняя почасовая заработная плата в США в апреле повысилась на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В марте этот показатель вырос на 0,2% и ожидалось, что в апреле эта цифра останется неизменной.

В годовом исчислении в апреле рост зарплат составил 2,6%, что также оказалось ниже прогноза (2,7%).

Увеличение зарплат тщательно отслеживается ФРС как доказательство повышения спроса на рынке труда и последующего инфляционного давления. Экономисты считают, что для целевого роста инфляции требуется рост зарплат в годовом исчислении на уровне 3,0% или выше. «Многие экономисты озадачены вопросом, почему рост зарплат и инфляция остаются сдержанными», − пишут аналитики Danske Bank

Число занятых в частном несельскохозяйственном секторе США в апреле также не дотянуло до прогнозов, достигнув 168 тыс. рабочих мест по сравнению с консенсус-прогнозом о создании 190 тыс. рабочих мест.

«Разочаровывающий отчет со слабым ростом заработной платы. Это не то, что может вдохновить ФРС на еще три повышения в этом году», − резюмирует Адам Баттон, управляющий редактор ForexLive.