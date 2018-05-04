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Медведев: экспорт зерновых из РФ вырос в текущем году более чем на 42%
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Медведев: экспорт зерновых из РФ вырос в текущем году более чем на 42% 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Рост объема поставок зерновых из РФ на экспорт в текущем году, по данным на конец апреля, составляет свыше 42%. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам качества экспортируемой сельхозпродукции.
"По данным на конец апреля, поставки зерновых выросли более чем на 42%", — сказал Медведев.
Он напомнил, что агроэкспорт является важной доходной статьей внешней торговли РФ — в прошлом году его объем составил почти $21 млрд, что превышает объем средств от военно-технического сотрудничества с другими странами. Медведев подчеркнул также, что для более активного продвижения российского агробизнеса на внешние рынки ему оказывается поддержка в рамках соответствующего приоритетного проекта. «Очевидно, что нужно усилить работу по некоторым направлениям», — заметил премьер.
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