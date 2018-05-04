Пекин уступает под напором Трампа

Как США пытаются заставить Китай пойти на торговые уступки

Китай согласился приоткрыть свой рынок для американских товаров, сообщают информагентства. Но взамен КНР хочет, чтобы США отказались от введения повышенных пошлин на китайские товары, сталь и алюминий. Делегация США во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным завершила переговоры в Пекине. Компромисс не найден, но активная фаза торговой войны отложена на месяц.

Подробностей о содержании и итогах проходивших в четверг в Пекине торговых переговоров между Китаем и США немного. Агентство Reuters со ссылкой на несколько источников сообщает, что Китай предложил увеличить импорт американских товаров и снизить пошлины на некоторые из них, включая автомобили.

Но Китай хочет, чтобы США не вводили повышенные пошлины в отношении китайской продукции. Пекин также попросил, чтобы Вашингтон прекратил накладывать какие-либо новые ограничения на китайские инвестиции.

Китайская пресса выдала несколько позитивных сообщений, из которых следует, что прямо сейчас обмена запретительными пошлинами не будет.

Как сообщает издание Сhinadaily в пятницу, «стороны договорились разрешить торговые споры посредством диалога и поддерживать тесный контакт». Кроме того, они обменялись мнениями о расширении экспорта США в Китай и достигли консенсуса «по некоторым вопросам».

Власти КНР официальных заявлений не делали. Комментарий американской стороны был сдержанным.

«Судя по двухдневным переговорам, прорывное изменение экономической политики Китая рассматривается как крайне маловероятное», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

При этом, как отметил он, пакет оперативных китайских мер может задержать решение США ввести пошлины на товары из Китая.

«Мы очень хорошо поговорили», — сказал при этом Мнучин журналистам, покидая свой пекинский отель.

От других комментариев он отказался.

В состав делегации США, кроме Стивена Мнучина, входил министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, руководитель Национального экономического совета Лоуренса Кадлоу. С китайской стороны в переговорах принимал участие вице-президент Госсовета КНР Лю Хэ.

Как комментировала американская сторона, цель встречи — «ликвидация барьеров» КНР на пути американского экспорта и инвестиций, а также сокращение дефицита США в торговле с Китаем.

Накануне поездки в Китай Мнучин говорил, что едет вести «откровенные дискуссии» и надеется добиться «серьезного прогресса». По заявлению пресс-секретаря МИД КНР Хуа Чунинга, в интересах двух стран разрешить споры и поддержать общую стабильность двусторонних деловых отношений через переговоры.

Ранее в США заявили, что собираются установить ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Это решение было подвергнуто критике в разных странах мира. При этом для Китая США подготовили специальный «подарок» в виде дополнительных пошлин на 1300 товарных позиций, импортируемых из этой страны. В список попали лекарства, медицинское оборудование, бытовая техника, авиадвигатели, робототехника, светодиодные лампы, продукция ВПК и пр. примерно на $50 млрд в год.

В ответ госсовет КНР обнародовал свой список товаров, импорт которых из США может подвергнуться обложению повышенными пошлинами. Список оказался в десять раз короче — всего 106 позиций. Но в него вошли такие стратегически важные товары, как автомобили, продукция нефтехимии, бобы и самолеты. Суммарно «китайский список» также «стоит» около $50 млрд

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты были уверены, что никаких серьезных договоренностей в ходе встречи в Пекине достигнуто не было. Скорее всего, переговоры между сторонами прошли в формате обозначения действующих проблем и определения путей их решения, предполагают аналитики.

«Это лишь один из начальных этапов урегулирования торговых разногласий между КНР и США, правительства двух стран по-разному смотрят на решение проблем, каждая страна будет лоббировать собственные выгоды», — говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По мнению эксперта, вряд ли Китай легко согласился выполнить желание США и уменьшить финансирование собственных высокотехнологичных проектов, таких как производство полупроводников, электромобилей, а также проекта по созданию искусственного интеллекта. «В США полагают, что эти проекты реализуются на незаконных основаниях, так как была привлечена интеллектуальная собственность, разработанная на территории США, в Китае же, наоборот, не согласны с этим утверждением», — говорит Антонов. Не выполнит китайская сторона и желание Вашингтона сократить дефицит США в торговле с КНР.

«Тезис Дональда Трампа о сокращении дефицита в торговле с Китаем мало реализуем, поскольку этот дефицит носит объективный характер и связан с желанием американцев покупать более дешевые товары», — говорит директор аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

Самым спорным в двусторонней повестке остается вопрос о торговых пошлинах на сталь и алюминий. «В целом, если оценивать вред от торговой войны, то в проигрыше больше пока оказываются США, поскольку обложение пошлин на импортируемые из КНР товары для простых американцев обернется ростом потребительских цен и, как следствие, снижением покупательской способности, а это закрытие торговых точек и рост безработицы», — говорит Антонов.

Стоит подчеркнуть, что пока ни одному из ключевых партнеров США не удалось договориться об отмене пошлин.

Введение пошлин на сталь и алюминий для Европы, Мексики Канады перенесено с 1 мая на 1 июня.

Однако оба визита европейских лидеров прошли впустую. Успехи в переговорах если и были достигнуты, то не касались вопроса с пошлинами.

Ангеле Меркель не удалось договориться и о смягчении антироссийских санкций для немецкого бизнеса. Достижения Эммануэля Макрона также были весьма скромными: он смог разве что пробудить отеческие чувства у Дональда Трампа и посадить вместе с американским президентом саженец французского дуба, который уже прозвали в СМИ как «дуб дружбы». Но и тот через несколько дней был выкопан с лужайки перед Белым домом и отправлен на фитосанитарный контроль.

Как заявил недавно Мнучин, Трамп пока не определился, стоит ли вносить какие-либо страны в список исключений на введение пошлин.

«Безусловно, Китай и США прекрасно понимают, что отсутствие взаимных уступок, а также откровенное нежелание искать компромисс может привести к обострению отношений между государствами, которое рискует перетечь в полноценную торговую войну», — резюмирует Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Он считает, что, скорее всего, сам факт специально организованных переговоров уже является хорошей базой для нахождения общего языка. А решение Трампа отложить введение новых импортных тарифов на сталь и алюминий говорит о том, что он не стремится к конфронтации.