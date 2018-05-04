Международные резервы РФ сократились до $460,4 млрд

Международные резервы России (МРР) сократились с 20 по 27 апреля на $3,4 млрд до $460,4 млрд, сообщает Банк России

МРР представляют собой финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства России . МРР состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом , МВФ), резервной позиции в МВФ и других активов.

В кризисный 2014 г. объем МРР сократился на $125 млрд с $510,5 млрд на 1 января 2014 г. до $385,46 млрд на 31 декабря 2014 г. В 2015 г. МРР уменьшились на 4,5% (на $17,46 млрд) с $385,46 млрд на 1 января 2015 г. до $368 млрд на 1 января 2016 г.

Максимального значения МРР достигли в августе 2008 г. — $598 млрд В кризис 2008-2009 гг. объем МРР уменьшился до $376 млрд (март 2009 г.).

Между тем ЦБ отмечает: "Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2018 г., по предварительной оценке Банка России, составил $524,9 млрд С начала года задолженность страны перед нерезидентами увеличилась на $6,1 млрд, или на 1,2%, за счет роста обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами страны. Внешний долг частного сектора практически не изменился".