В России выросли потребительские цены

Потребительские цены в России в апреле выросли на 2,4%

Потребительские цены в России в апреле 2018 года выросли на 2,4% в годовом выражении, сообщает Росстат . По сравнению с мартом цены увеличились на 0,4%, с начала года — на 1,2%.

«В апреле в 6 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,6% и более, из них в Чукотском автономном округе — 1,4% в результате увеличения цен на товары на 1,7%», — отмечается в сообщении.

Москве и Санкт-Петербурге инфляция в апреле составила 0,5%.

В апреле значительный рост цен наблюдался на плодоовощную продукцию. В частности, свекла подорожала на 19,5%, белокочанная капуста и морковь — на 13,3% и 13,1% соответственно, картофель, помидоры и яблоки подорожали на 4,3-7,1%. При этом огурцы подешевели на 13,5%, чеснок, замороженные овощи и апельсины — на 0,2-2,3%.