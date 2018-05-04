Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 24 по 28 апреля составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 1,2%. Об этом говорится в материалах Росстата

Так, за прошедший период цены на сахар-песок выросли на 0,8%, пшено — на 0,4%, свинину — на 0,3%.

Вместе с тем куриные яйца подешевели на 1,2%, гречневая крупа — на 0,9%, пастеризованное молоко и мука — на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,1%: огурцы и помидоры подешевели на 4,1% и 0,3% соответственно.

Цены на автомобильный бензин и дизель выросли на 0,4%.