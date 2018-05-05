Почему в СКФО инфляция ниже, чем в среднем по России? 

По данным, опубликованным на официальном сайте Центробанка России, в последние месяцы инфляция в СКФО оказалась ниже, чем в среднем по стране: 1,8% против 2,2%. Самые низкие цифры — в Дагестане (1%), Карачаево-Черкесии (1,5%) и Северной Осетии (1,8%).
«Я могу объяснить эти показатели тем, что на Северном Кавказе низкая продовольственная инфляция, — говорит доктор социологических наук из Ставрополя Андрей Лежебоков. — А ведь именно она во многом влияет на рост цен. СКФО — округ преимущественно аграрный, к тому же многие местные жители имеют дачи и подсобное хозяйство. Не будем забывать и о том, что коммунальные тарифы в республиках Северного Кавказа ниже, чем во многих других регионах России, и их ежегодный прирост зачастую не слишком значителен».