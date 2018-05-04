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Инфляция может ускориться после обвала рубля в апреле
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Инфляция может ускориться после обвала рубля в апреле 

Investing.com Россия 24 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Вследствие последних санкций США и укрепления доллара США рубль потерял более 9% по отношению к доллару в апреле, показав второй худший результат в мире. Это чревато увеличением стоимости импортируемых товаров. Согласно расчетам департамента исследований и прогнозирования Банка России, падение курса рубля на 10% может добавить один процентный пункт к показателю инфляции.
По прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg, сегодняшние данные покажут, что годовая инфляция в апреле ускорилась второй месяц подряд до 2,5% в этом году. В марте этот показатель составил 2,4%.
Падение курса рубля мешает планам Банка России по смягчению монетарной политики. На прошлой неделе регулятор впервые с июля сохранил ключевую процентную ставку без изменений и заявил, что потенциал для ее снижения «несколько уменьшился». ЦБ РФ ожидает, что ослабление рубля ускорит инфляцию, но не создаст рисков превышения цели в 4% в отсутствие других внешних шоков. Банк сохранил свой прогноз, согласно которому рост цен составит от 3% до 4% на конец этого года и останется вблизи целевого показателя в 2019 году.
В условиях восстановления после рецессии Банк России заявил, что деловая активность «уже почти не оказывает дезинфляционного влияния», и это создает условия для возвращения индекса потребительских цен к целевым 4%. Кроме того, на фоне ослабления рубля индекс PMI от IHS Markit показал «заметный» рост издержек в обрабатывающих отраслях РФ в прошлом месяце.
«Масштаб роста инфляции по-прежнему будет зависеть от масштаба восстановления спроса, − комментирует главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. − Оптимизм среди потребителей действительно продолжает улучшаться, но их интерес к сбережениям все еще сохраняется, учитывая общую неопределенность».
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