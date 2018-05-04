Инфляция может ускориться после обвала рубля в апреле

Вследствие последних санкций США и укрепления доллара США рубль потерял более 9% по отношению к доллару в апреле, показав второй худший результат в мире. Это чревато увеличением стоимости импортируемых товаров. Согласно расчетам департамента исследований и прогнозирования Банка России , падение курса рубля на 10% может добавить один процентный пункт к показателю инфляции.

По прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg , сегодняшние данные покажут, что годовая инфляция в апреле ускорилась второй месяц подряд до 2,5% в этом году. В марте этот показатель составил 2,4%.

Падение курса рубля мешает планам Банка России по смягчению монетарной политики. На прошлой неделе регулятор впервые с июля сохранил ключевую процентную ставку без изменений и заявил, что потенциал для ее снижения «несколько уменьшился». ЦБ РФ ожидает, что ослабление рубля ускорит инфляцию, но не создаст рисков превышения цели в 4% в отсутствие других внешних шоков. Банк сохранил свой прогноз, согласно которому рост цен составит от 3% до 4% на конец этого года и останется вблизи целевого показателя в 2019 году.

В условиях восстановления после рецессии Банк России заявил, что деловая активность «уже почти не оказывает дезинфляционного влияния», и это создает условия для возвращения индекса потребительских цен к целевым 4%. Кроме того, на фоне ослабления рубля индекс PMI от IHS Markit показал «заметный» рост издержек в обрабатывающих отраслях РФ в прошлом месяце.