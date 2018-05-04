Подписаться на «Российскую газету» могут и вологжане

Самое рейтинговое правительственное общественно-политическое издание страны « Российская газета » продолжает подписную кампанию. Оформить подписку на второе полугодие 2018 года могут и вологжане.

Для тех, кто желает получать газету в течение второй половины года, действуют специальные цены на 15-35% ниже обычных. Так, получать ежедневник «Российская газета» можно всего за 1422 рубля. Если получатель желает добавить к газете «Российскую газету-Неделя», заплатить придется немногим больше — 1644 рубля. Полугодовая подписка на ежемесячный журнал «Родина» стоит всего 540 рублей. «Библиотечка Российской газеты» на шесть месяцев стоит 2244 рубля, а «Новые законы и нормативные акты» — 3360 рублей.

Добавим, что цены указаны за период подписки с июля по декабрь 2018 года и действительны при оплате подписки по реквизитам до 25 мая.