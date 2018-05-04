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NIESR: экономика Британии в 2018 г. вырастет на 1,4%
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NIESR: экономика Британии в 2018 г. вырастет на 1,4% 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Рост экономики Великобритании в 2018 году окажется слабее, чем прогнозировалось ранее, после неожиданно слабого роста в первые три месяца этого года, согласно прогнозам Национального института экономических и социальных исследований (NIESR).
В NIESR сократили прогноз роста в 2018 году до 1,4% по сравнению с февральской оценкой в ∎∎1,8%, после того как официальные данные показали, что в первом квартале экономика выросла всего на 0,1%. По словам экономиста NIESR Амита Кара, сейчас не совсем ясно, было ли это временным замедлением или началом длительного периода слабости. «Наш центральный прогноз предполагает, что экономический рост восстанавливается», — отметил эксперт. Эта неопределенность означает, что Банк Англии, который также ожидает роста на 1,8% в этом году, скорее всего, отсрочит повышение процентных ставок на следующей неделе в пользу августа, сказал Кара, а затем будет повышать ставки примерно каждые шесть месяцев.NIESR ожидает, что квартальный рост составит в среднем 0,4%, а прогноз на 2019 год — когда Великобритания официально покинет Европейский Союз — составляет менее 1,7% против 1,9% три месяца назад.NIESR предполагает, что торговые отношения Великобритании с ЕС останутся «близкими, но не без трений». Но неблагоприятные условия Brexit могут привести к замедлению роста и росту инфляции, а также к дальнейшему разочарованию в производительности.
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