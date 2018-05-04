Розничные продажи в еврозоне замедлились в марте 

Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Рост розничных продаж в 19 странах еврозоны резко замедлился в марте, сообщило европейское статистическое агентство Eurostat, поскольку потребители тратили меньше на непродовольственные товары, чем в феврале.
EPA-EFE/Paco Campos
Розничные продажи, которые являются довольно часто пересматриваемым показателем, выросли всего на 0,1% в марте, тогда как годовое увеличение составило всего 0,8%, сообщили в Eurostat. В феврале рост составил 0,3% в месячном и 1,8% в годовом выражениях. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали увеличения на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и годового увеличения на 1,9%. Хотя их неустойчивый характер делает розничные продажи ненадежным показателем, падение согласуется с небольшим охлаждением экономики еврозоны, что подчеркивается замедлением экономического роста в I квартале 2018 г. Замедление розничных продаж было вызвано главным образом сокращением расходов на непродовольственные товары, особенно на одежду и фармацевтические товары. Расходы на продукты питания и напитки несколько увеличились, в то время как продажи в интернет-магазинах показали рост на 3,3% по сравнению с февралем. По всей стране розничные продажи упали больше всего в Ирландии и Германии, в то время как Латвия, Португалия и Австрия показали резкое увеличение в марте.