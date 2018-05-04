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Инфляция в еврозоне в апреле замедлилась до 1,2%
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Инфляция в еврозоне в апреле замедлилась до 1,2% 

Банки.ру 49 минут назад
Годовая инфляция в еврозоне опустилась до 1,2% в апреле с 1,3% в марте текущего года. Об этом свидетельствует предварительная оценка Eurostat, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Согласно опубликованным данным, наиболее значительно выросли цены на энергию (на 2,5% против 2% в марте), продукты питания, алкоголь и табак (2,5% в апреле по сравнению с 2,1% в марте). Далее следуют услуги (1% по сравнению с 1,5% в марте) и неэнергетические промышленные товары (0,3% по сравнению с 0,2% в марте).
В четверг Еврокомиссия опубликовала весенний экономический прогноз, согласно которому инфляция в еврозоне в текущем году составит 1,5%, а затем вырастет до 1,6% в 2019-м. В ЕС инфляция, как ожидается, достигнет 1,7% в 2018 году и 1,8% в 2019-м.
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