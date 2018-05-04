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Россия лидирует среди поставщиков нефти в Португалию
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Россия лидирует среди поставщиков нефти в Португалию 

ИноСМИ 51 минуту назад
Фото: ИноСМИ
В прошлом году Россия была основным поставщиком нефти в Португалию: на долю этой страны пришлось 22% от общего объема импорта сырой нефти. По данным о затратах на энергоресурсы за 2017 год, обнародованным Главным управлением по энергетике и геологии (DGEG), Португалия импортировала из России 3035 тысяч тонн нефти, что на десять процентов больше, чем в предыдущем году. По сравнению с 2015 годом, объем импортируемой продукции вырос почти в пять раз.
Данные, собранные DGEG, подтверждают тенденцию, наблюдавшуюся уже в середине прошлого года, когда Ангола утратила статус крупнейшего португальского поставщика (как это было в 2016 и 2015 годах).
В 2017 году закупки в Анголе упали на 80%, то есть до 690 тысяч тонн, в результате страна заняла восьмую строчку в рейтинге португальских поставщиков. Зато значительно улучшили свои позиции Бразилия, которая увеличила поставки сырой нефти на 220% (занимает 5-е место), и Экваториальная Гвинея — на 300% (находится на 6-й позиции). Теперь в пятерку лидеров, помимо России, входят Азербайджан, Казахстан, Саудовская Аравия и Бразилия. Стратегию внешней торговли и выбор поставщиков определяет португальская компания Galp Energia, владелица двух нефтеперерабатывающих заводов.
«Galp приобретает сырье, необходимое для снабжения собственных нефтеперерабатывающих заводов — и предприятий страны — в соответствии с наиболее конкурентными возможностями, которые в данный момент предлагает рынок», — сообщил «Публико» официальный источник компании, отвечая на вопрос о вариантах рынков поставщиков.
Что касается России, то целый ряд разногласий, которые характеризуют ее отношения с Европейским союзом в последние годы, никак не сказался на энергетическом рынке (на экономические санкции ЕС, последовавшие за украинским кризисом, Россия ответила введением эмбарго на продукты питания, например, свинину).
Самый недавний случай имел место в марте, когда несколько стран ЕС, в число которых не входит Португалия, произвели высылку российских дипломатов после химического отравления бывшего российского агента разведки и его дочери в Солсбери — Лондон уверен, что к этому была причастна Москва.
Растущие затраты
По данным DGEG, прошлый год был отмечен еще одним фактом: впервые после 2013 года ухудшилось сальдо торгового баланса между импортом и экспортом энергоносителей: затраты увеличились на 621 миллион евро (более 19,3%), достигнув показателя в 3843 миллиона евро.
Как сообщается в отчете DGEG, этому ухудшению «способствовала неблагоприятная международная обстановка, в частности рост цен на нефть и ее производные, что привело к увеличению общей стоимости импорта в евро на 25,7% по сравнению с 2016 годом».
Именно падение цен на нефть способствовало тому, что в 2016 году итоговые затраты достигли самого низкого значения с 2004 года — 3222 миллионов евро.
Что касается 2017 года, если брать в расчет количество, наблюдалось 1,4-процентное снижение импорта сырой (на долю которого приходится 79,3% от общего объема) и переработанной нефти, а также 9,1-процентный рост экспорта (только очищенной нефти). В общем объеме импорта энергоносителей 78,7% составляют нефтепродукты, в первую очередь дизельное топливо, за которым следуют пропан, лигроин, бензин и мазут.
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