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Международные резервы Украины выросли на 1,3%
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Международные резервы Украины за апрель выросли на 1,3% 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Международные резервы Украины за апрель выросли на 1,3% или на 229 миллионов долларов и на 1 мая составили 18,4 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка Украины в пятницу.
"Международные резервы Украины выросли за апрель на 1,3% и на 1 мая 2018 года составляли 18,421 миллиарда долларов США (в эквиваленте), по предварительным данным", — говорится в сообщении на сайте регулятора.
Сообщается, что основным источником пополнения резервов в апреле, как и в предыдущие месяцы, была покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке. По данным регулятора, по итогам апреля Национальный банк купил на межбанковском рынке 326,7 миллиона долларов.
По данным Нацбанка, также в прошлом месяце в резервы поступило 83,6 миллиона евро от размещения правительством облигаций внутреннего государственного займа.
Сообщается, что в то же время в апреле средства из международных резервов направлялись преимущественно на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Сумма этих платежей в апреле составила 127,4 миллиона долларов.
Золотовалютные резервы Украины в марте текущего года сократились на 1,2%, до 18,191 миллиарда долларов. В феврале 2018 года резервы тоже сократились на 0,17%, до 18,409 миллиарда долларов.
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