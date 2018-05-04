Банк России снизит ставку к концу 2018 г до 6,75% и сохранит этот уровень до III кв-2019, — Опрос Thomson…

Новые санкции, несущие в себе риски для инфляции через динамику рубля, заставят Центробанк РФ проявить сдержанность в цикле снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы, а пагубное влияние на экономику в целом проявится в долгосрочной перспективе.

Ключевая ставка

Решение ЦБР приостановить в апреле цикл смягчения монетарной политики и осторожный тон комментариев регулятора не способствовали единодушию среди участников апрельского опроса. Из 20 экономистов 11 человек рассчитывают на сокращение ставки на 25 базисных пунктов до 7,0% годовых по итогам заседания совета директоров ЦБР 15 июня, 8 аналитиков ждут сохранения ставки на уровне 7,25%, а один респондент видит основания для более агрессивного шага — снижение на 50 базисных пунктов, до 6,75%. В целом, участники опроса, которые не изменили свои прогнозы за последнее время, стали менее уверенными в них.

Осторожный тон заявления регулятора заставил аналитиков пересмотреть ожидания насчет числа последующих шагов по снижению ставки. Теперь респонденты полагают, что ЦБР снизит ставку до 6,75% в четвертом квартале этого года и возьмет паузу до третьего квартала 2019 года. Но оценка уровня ставки на конец 2019 года не изменилась — 6,50%. Эту планку регулятор удержит до конца 2021 года, свидетельствует консенсус-прогноз.

Ослабление рубля, при прочих равных, оставит инфляцию ниже уровня в 4,0% в этом году, что позволяет продолжать снижать ставку, считают экономисты, прогнозирующие ее сокращение в июне.

Инфляция

Участники опроса ожидают незначительного ускорения годовой инфляции в апреле до 2,5% с 2,4% в марте. До конца года — во втором, третьем и четвертом кварталах — росту цен не удастся достигнуть уровня в 4,0%, полагают респонденты.

Медианный прогноз инфляции от опрошенных Reuters экономистов на 2018 год за последний месяц был незначительно снижен — до 3,4% с 3,5%. Прогноз на 2019 год не изменился и составляет 4,0%, к концу 2020 года эксперты ждут инфляцию также на уровне 4,0%, тогда как месяцем ранее ориентировали на 3,8%.

Со стороны динамики зарплат инфляционные риски пока не возросли. После 10,5-процентного скачка в феврале и 6,5-процентного повышения в марте реальные зарплаты в апреле подрастут на 5,9% в годовом выражении, полагают респонденты. Медианный прогноз роста показателя в этом году составляет 5,2%, по итогам 2019 года — 2,6%, а в 2020 году — только 2,1%.

Объем розничных продаж, по прогнозу аналитиков, повысится на 2,5% после 2-процентного подъема в марте.

Рост экономики

Введенный в апреле новый пакет санкций станет испытанием на прочность и без того хрупкого экономического роста РФ . Консенсус-прогноз увеличения ВВП по итогам этого года был незначительно понижен — до 1,7% с 1,8% в годовом сопоставлении.

Квартальная динамика ВВП в течение этого года, по мнению аналитиков, будет слегка ускоряться: с роста на 1,5% в годовом выражении во втором квартале до увеличения на 1,9% — в четвертом квартале.

Годовые темпы роста ВВП по итогам 2019 года останутся на уровне 2018 года, а в 2020 году произойдет замедление до 1,6%, свидетельствует опрос.

Долгосрочный эффект от введения санкций будет связан с оттоком иностранных инвестиций, возвращением капитала российских санкционных компаний, а также с ростом их убытков. Некоторые экономисты уже начали пересматривать свои прогнозы ВВП с учетом новых санкций.

Сейчас, как и месяц назад, участники опроса Reuters ждут роста капитальных инвестиций в 2018 году на 3,3%. Но прогноз увеличения в 2019 году был понижен до 2,3% с 3,7% месяцем ранее.

Некоторые аналитики видят риски понижения недавно повышенных агентствами S&P и Fitch российских суверенных кредитных рейтингов.

Курс рубля

Аналитики в среднем оценивают курс российской валюты через 12 месяцев в 60,3 рубля за доллар, это на 4% ниже официального курса ЦБР на 28 апреля.

На конец 2019 года медианный прогноз, составленный на основании ожиданий шести аналитиков, располагается на уровне 59,6 рубля, в конце 2020 года рубль ослабнет до 61 к доллару, а к концу 2021 года — до 61,7, согласно прогнозу.

Курс рубля к евро на конец 2019, 2020 и 2021 годов респонденты оценивают в 74; 76,1; 75,9 соответственно.