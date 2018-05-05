Саудовская Аравия потратит $35 млрд на улучшение качества жизни

Власти Саудовской Аравии запускают проект «Качество жизни — 2020», в который планируют инвестировать почти $35 млрд Проект является частью большой стратегии «Видение — 2030», главная цель которой в том, чтобы к 2030 году в список 100 лучших городов мира попало как минимум три саудовских города. Об этом сообщает издание Arab News.

За реализацию проекта отвечает Совет по экономическим вопросам и вопросам развития. Автором всей стратегии и проекта стал 32-летний наследный принц Мухаммед бен Сальман.

Проект должен внести вклад в развитие спорта в Саудовской Аравии и улучшение показателей страны на Олимпиадах. Планируется увеличить число спортивных сооружений и привлекать к спортивным мероприятиям больше девушек.

Кроме того, программа «Качество жизни — 2020» нацелена на развитие в стране культуры и искусства. Ожидается, что к 2020 году на территории королевства будет построено множество кинотеатров, театров и библиотек, а также «остров культуры и искусств» в Джидде и королевский художественный комплекс в Эр-Рияде

Отмечается, что программа обеспечит 346 тысяч рабочих мест.