Турпоток в Крым резко увеличился

За четыре месяца 2018 года резко увеличился туристический поток в Крым — он вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма.

Так, в Крыму с начала 2018 года отдохнули 528,5 тыс. туристов, «что на 11,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года», говорится в сообщении ведомства.

Из общего числа приехавших в Крым туристов 46% прибыли авиатранспортом, 48% воспользовались паромной переправой, 6% — другими видами транспорта.

Ранее сообщалось, что Крым отказался от введения курортного сбора в 2018 году.

Напомним, в 2017 году Крыму отдохнули около 5,4 млн туристов. В 2016 году в Крыму отдохнуло 5,57 млн туристов, в 2015 году — 4,6 млн