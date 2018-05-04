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Рубль стабилен, но все может измениться, — Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр»
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Рубль стабилен, но все может измениться, — Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Российская валюта пытается определиться с вектором движения на торгах в пятницу после вчерашнего частичного восстановления. Несмотря на некоторое ослабление медвежьего давления, рубль по-прежнему подвержен рискам со стороны доллара, нефти и геополитики.
Ралли доллара на международных площадках сменилось консолидацией с небольшим нисходящим уклоном, что позволило «россиянину» отыграть часть потерь. В краткосрочной перспективе многое будет зависеть от впечатления, которое произведет на доллар статистика по американскому рынку труда, которая способна вернуть интерес игроков к покупкам доллара и, соответственно, снова надавить на рубль.
Что касается нефтяного рынка, здесь предпосылок для роста все меньше, в том числе и с технической точки зрения. Риски развития нисходящей коррекции усиливаются, и вкупе с осторожностью спекулянтов из-за напряженных отношений Москвы с Западом это создает условия для тенденции к дальнейшему понижению курса нашей валюты в среднесрочном периоде.
Смягчить эти риски в обозримом будущем может разве что налоговый период, по мере которого экспортеры будут активизироваться, продавая валютную выручку. И если обойдется без новых потрясений во внешней политике, а быки по доллару пыл, рубль сможет минимизировать потери в этом месяце.
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