Россия пресекла ввоз зараженного египетского картофеля

Россия пресекла ввоз 140 тонн зараженного египетского картофеля

Россельхознадзор пресек ввоз в Россию 140 тонн зараженного египетского картофеля, сообщает российское ведомство.

Партию картофеля обнаружили в морском порту "Новороссийск" . Она прибыла из Египта на теплоходе "Асиатик Исланд" для ООО "НСК". Именно в ней нашли гусеницу картофельной моли (Phthorimae operculella Zell.), являющуюся карантинным объектом в РФ.

"В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений в целях предотвращения проникновения и распространения на территории Российской Федерации карантинных объектов ввоз опасной продукции был запрещен", — говорится в сообщении.

Картофельная моль — карантинный объект, отсутствующий на территории РФ, который приводит к гибели растения.