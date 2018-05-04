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Россия пресекла ввоз зараженного египетского картофеля
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Россия пресекла ввоз 140 тонн зараженного египетского картофеля 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор пресек ввоз в Россию 140 тонн зараженного египетского картофеля, сообщает российское ведомство.
Партию картофеля обнаружили в морском порту "Новороссийск". Она прибыла из Египта на теплоходе "Асиатик Исланд" для ООО "НСК". Именно в ней нашли гусеницу картофельной моли (Phthorimae operculella Zell.), являющуюся карантинным объектом в РФ.
"В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений в целях предотвращения проникновения и распространения на территории Российской Федерации карантинных объектов ввоз опасной продукции был запрещен", — говорится в сообщении.
Картофельная моль — карантинный объект, отсутствующий на территории РФ, который приводит к гибели растения.
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