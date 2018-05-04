Экономисты предостерегли Трампа от протекционизма

Более 1140 экономистов, среди которых 14 лауреатов Нобелевской премии, обратились с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу , предостерегая его от совершения тех же ошибок в торговле, которые подтолкнули Америку к Великой депрессии.

С аналогичным предупреждением выступали экономисты в 1930 году, однако не были услышаны.

"В 1930 году 1028 экономистов призвали Конгресс отклонить протекционистский закон Смута-Хоули о тарифе", — напомнили авторы письма, текст которого опубликован на сайте Национального союза налогоплательщиков США. Упомянутый закон предусматривал повышение пошлин более чем на 20 тыс. импортируемых товаров.

"Конгресс не принял рекомендации экономистов в 1930 году, и американцы по всей стране поплатились за это. Нижеподписавшиеся экономисты и преподаватели экономики настоятельно призывают вас не повторять эту ошибку", — заявили авторы письма.

"Сегодня американцы сталкиваются с множеством новых протекционистских действий, включая угрозы выхода из торговых соглашений, ложные призывы к новым тарифам в ответ на торговые дисбалансы и введение пошлин на стиральные машины, солнечные компоненты и даже сталь и алюминий, используемые американскими производителями", — написали экономисты.

По их мнению, протекционистские торговые меры США приведут к росту цен для внутренних потребителей, повысят стоимость жизни и нанесут ущерб подавляющему большинству американцев.

"Подавляющее большинство фермеров также проиграют в результате повышения пошлин, причем в двойном порядке. Во-первых, как потребители они должны будут платить еще более высокие цены за продукцию, изготовленную из текстиля, химикатов, железа и стали, которую они покупают. Во-вторых, их способность как производителей продавать свою продукцию будет дополнительно ограничена барьерами, установленными на пути иностранцев, которые хотели бы продавать нам товары", — отметили экономисты.

"Наконец, мы хотели бы настоятельно призвать наше правительство рассмотреть ущерб, который политика повышения тарифов неизбежно нанесет нашим международным отношениям. Тарифная война не обеспечивает хорошую почву для укрепления мира во всем мире", — добавили они.

Как сообщали "Вести. Экономика", в апреле США обнародовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируется ввести пошлины в размере 25%.

В ответ Китай пообещал ввести пошлины в размере 25% на 106 видов американских товаров, включая соевые бобы, на сумму до $50 млрд в год.

Ранее Пекин ввел пошлины на американские фрукты, женьшень, орехи, вино и свинину в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия.

Торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками обострился еще сильнее, после того как президент США Дональд Трамп поручил своей администрации рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на товары из Китая на сумму $100 млрд Китай в ответ заявил, что будет противостоять протекционизму США "до конца и любой ценой".